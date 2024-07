Pescara e Montesilvano | Arrivano 14 Nuovi Agenti di Polizia per l' Estate

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 3 luglio 2024)- Da ieri, 14dihanno preso servizio presso la questura dicome parte del piano di potenziamento dei servizi di vigilanza per l'2024. Questi rinforzi, operativi dal 1° luglio al 31 agosto, sono stati assegnati all'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico per intensificare il controllo del territorio. Il questore Carlo Solimene ha disposto che glioperino non solo ama anche a, città turisticamente attrattive che registrano un notevole aumento di visitatori durante i mesi estivi. Per garantire una maggiore sicurezza, il reparto prevenzione crimine Abruzzo, con sede nel centro polifunzionale Fanti in via Pesaro, contribuirà al controllo del territorio. Oltre ai, l'impiego giornaliero degli operatori motomontati della Squadra Volante e dell'Unità Cinofila delladi Stato, con cani antidroga, è stato confermato per migliorare ulteriormente l'efficacia delle operazioni di sicurezza.