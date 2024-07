Pensa di aver perso si siede e gesticola | Medvedev impazzisce in campo a Wimbledon | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Vince in quattro set, Daniilcontro Alexandre Muller: il russo, così, avanza al quarto turno. Il francese viene regolato per 6-7, 7-6, 6-4, 7-5. Ma della partita si parlerà, in particolare, per una scena incredibile a cui ha dato vita proprio, uno che quando inoffre spesso e volentieri show indimenticabili. In questo caso, lo show è stato però del tutto involontario. Eravamo sul finire del primo set, che poi Muller avrebbe vinto, e con discreta evidenzanon ricordava quale fosse il risultato. Eravamo al tie-break ed ecco che sul punteggio di 6-3 a favore del francesesi è andato a sedere in panchina. Insomma,va die già. Sugli spalti così come inattimi di spaesamento: nessuno aveva infatti capito che cosa stesse accadendo.