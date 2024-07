Parigi crolla l’offerta di case in affitto per i residenti | -74%

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La porta di accesso alla proprietà immobiliare in Europa è serrata: la politica monetaria anti inflazione e gli alti tassi d’interesse sui prestiti bancari hanno congelato l’apertura di nuovi mutui e sempre più persone in tutti i Paesi europei posticipano o rinunciano a comprare una casa. È la situazione che si vive in particolare in Francia dove il calo delle compravendite immobiliari nei primi tre mesi del 2024 è stato il triplo di quello che si è verificato in Italia, nel nostro Paese sono diminuite del 7,2%, in Francia del 24%. Per comprendere meglio la gravità della situazione francese è utile guardare al dato del Regno Unito dove, malgrado la tempesta perfetta che ha colpito il mercato immobiliare e in particolare quello di Londra, il numero di transazioni immobiliari nel primo scorcio del 2024 è calato “solo” del 6,5%.