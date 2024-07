Orsa Amarena la procura | Intento deliberato di uccidere l’animale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Le indagini delladi Avezzano, condotte daltore Maurizio Maria Cerrato, hanno portato a conclusioni inquietanti sulla vicenda dell’uccisione dell’. Andrea Leombruni, allevatore di 57 anni, non ha agito per caso o per paura, ma con l’di. Leombruni, infatti, avrebbe utilizzato cartucce artigianali, appositamente realizzate per causare il massimo danno possibile, non solo all’, ma anche ai suoi due cuccioli. Secondo la, Leombruni ha sparato intenzionalmente pernella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre dello scorso anno. L’accusa sottolinea la consapevolezza e la premeditazione delle sue azioni, evidenziando l’uso di munizionamento artigianale progettato per infliggere gravi danni.