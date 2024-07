Omicidio Cerciello Rega appello bis | sconto di pena per i due studenti americani

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La corte di assise didi Roma ha condannato a 15 anni e due mesi di carcere Lee Elder Finnegan e a 11 anni e 4 mesi Gabriele Natale Hjorth, i dueaccusati dell’del carabiniere Marioavvenuto a Roma nel luglio del 2019. La corte nell’bis ha applicato ai due unodi. In aula alla lettura della sentenza erano presenti i duee Rosa Maria Esilio, vedova del vicebrigadiere dei carabinieri ucciso. In primo grado, i due erano stati condannati all’ergastolo. I giudici dell’, nel maggio 2021, avevano poi ridotto le pene a 24 e a 22 anni. La notte del 26 luglio 2019, Mariofu tragicamente ucciso con undici coltellate mentre era in servizio con il collega Andrea Varriale, a poche centinaia di metri dall’albergo dove alloggiavano i due giovanicoinvolti nella vicenda.