NWA Megastars | Elias suonerà durante La Notte dei Campioni

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Annunciato come partecipante, assieme al nostro Red Scorpion e al Campione mondiale EC3 nel Main Event de “Ladei”, con in palio il leggendario NWA World Heavyweight Championship, l’ex WWEnon lotterà solamente, nel primo Show in Italia della NWA di Billy Corgan, in collaborazione con Wrestling. Il Concertolo Show Proprio come in WWE, dove abbiamo assistito più volte alle sue performance musicale, Elia Domenica 7 Luglio al Palazzetto Le Muse di Bovolone (VR), porterà la sua fidata chitarra e si esibirà per il pubblico italiano. Venerdì prevendite Online chiuse Mancano ormai pochi tagliandi al Sold Out per lo Show per cui Venerdì sera alle 21 le prevendite Online (QUI per prendere il vostro biglietto) verranno chiuse.