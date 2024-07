MotoGP Bagnaia sul GP di Germania | Chiudere al meglio prima della sosta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Dopo la vittoria di Assen, Peccosi prepara ad affrontare il Gran Premio di, ultimo weekendpausa estiva, con l’obiettivo di avvicinarsi ancora di più se non addirittura mettere la freccia nei confronti del leader del Mondiale Jorge Martin, distante appena 10 lunghezze. “Questo fine settimana sarà l’ultimo GPpausa estiva e spero di poterquestapartestagione al– l’auspicio del ducatista -. Siamo reduci da tre fine settimana molto positivi, dove ci è mancata solamente la vittoria nella sprint di Barcellona, ed in Olanda è stato tutto perfetto. Lo scorso anno in, Martín era andato veramente forte, ma anche noi eravamo riusciti ad essere più competitivi la domenica.