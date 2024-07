Milano neonazisti tedeschi aggrediscono con insulti e calcio i volontari del Muro della gentilezza

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Un gruppo di, in trasferta aper un rally di auto di lusso – la Lion’s run – si è reso protagonista di un’aggressione ai danni deidel. Un’aggressione che le vittime definiscono «neonazista». È avvenuta davanti alla Fabbrica del vapore dove, ogni giorno, ai più bisognosi vengono distribuiti generi di ogni tipo. Stando a quanto racconta al Corriere Alessandro Vaccari, ilo picchiato a cui i medici hanno dato 15 giorni di prognosi, daisono arrivati epiteti omofobi esull’appartenenza politica. Oltre alle percosse: «Ci hanno dato dei comunisti, riempito diomofobi e domandato se il nostro centro culturale non fosse in realtà un bordello per omosessuali». L’aggressione «Dopodiché hanno chiamato due guardie del corpo in tenuta mimetica che sono uscite dal tir.