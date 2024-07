Mercato coperto Far chiarezza sulla situazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) PERUGIA – "Serve faredeldi Perugia, strutturaquale sono stati investiti milioni di euro di fondi pubblici, anche regionali, e che era stata affidata ad un raggruppamento di società che ha presentato istanza di fallimento e in cui, tra gli amministratori, figura anche consigliere regionale Andrea Fora". Così in una nota il consigliere regionale del Partito democratico, Tommaso Bori, che ha presentato una interrogazione per conoscere "quali strumenti la Regione intenda mettere in campo, alla luce di tale". Serve chiarire la vicenda – sotolinea Bori - con l’unico obiettivo di rigettare qualsiasi ombra che i cittadini non meritano per una struttura che sarebbe potuta diventare un attrattore Giusto per amore di cronaca, alcuni anni fa, da libero imprenditore, ho contribuito a scrivere un progetto per il recupero deldi Perugia.