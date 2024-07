Martinez anticipa il viaggio a Milano! Presto sarà ufficialmente dell’Inter – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

L'Inter è pronta ad accogliere un nuovo rinforzo tra i pali. Josep, il portiere spagnolo proveniente dal Genoa,il nuovo secondo portiere della squadra nerazzurra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, già stasera è atteso aNERAZZURRO – Josepi tempi e già questa sera è atteso questa sera a, dove inizieràla sua nuova avventura con l'Inter. Domani mattina,si sottoporrà alle visite mediche di rito prima all'Humanitas e successivamente al CONI, completando così il processo di trasferimento. Questo passaggio formale precederà l'annuncio ufficiale del club, che confermerà il trasferimento e l'inizio della sua nuova avventura in maglia nerazzurra.