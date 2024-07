Margherita Calzoni dipinge Self Control | opera che indaga sulla nostra perdita di autocontrollo

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Mosaico Spirits, startup innovativa della produzione di gin fondata da Marco Bertoncini a Zola Predosa, è passata al terzo capitolo “” dopo il Tour de France della volta scorsa. Per l’occasione è stata chiamata, artista e pittrice bolognese con un’esperienza pluridecennale alle spalle per realizzare una performance artistica (a base di colori acrilici con gin), coinvolgendo attivamente i partecipanti presenti. “Il mio titolo èe con questo vorreire sul significato della parola, che vuol dire letteralmente ciò che ci sconquassa interiormente e ci fa perdere l’autolo” ha esordito così. “Ognuno di noi ha un punto debole e per vivere una vita serena e senza perdere illo dovremmo evitare stress, alcol e fumo e altre cose che ci fanno male” ha poi spiegato l’artista.