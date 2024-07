LIVE Fognini-Ruud Wimbledon 2024 in DIRETTA | la pioggia ritarda l’inizio dell’incontro

Leggi tutta la notizia su oasport

12:09 Purtroppo i teloni coprono ora i campi. Si partirà non prima delle 12.45. A tra poco. 12:04 Per ora è una lievissima pioggerellina, tanto che gli organizzatori non decidono di distendere i teloni. 12:02 Appena entrati in campo Fabioe Casperrientrano subito negli spogliatoi. Inizia a piovere a. 11:58 Ancora pochissimi minuti ci separano dall'ingresso in campo di Fabioe Casper. 11:53 Il vincente della sfida troverà al terzo turno uno tra Lorenzo Sonego e lo spagnolo Roberto Bautista.