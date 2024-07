La moglie di Satnam Singh | Lovato urlava solo ‘è morto! è morto!’

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ladiracconta l’incidente del marito che lo ha portato alla morte: “‘è! è!’” Il Corriere della Sera riporta il verbale dell’interrogatorio che gli inquirenti hanno fatto a Soni, ladi, il bracciante agricolodissanguato in un’azienda di Cisterna di Latina. La donna racconta: «Il mio compito era liberare i fili in plastica delle serre dagli ancoraggi e spostare la terra per permettere la raccolta senza creare danni. Era un lavoro che svolgevamo sia io che mio marito. Quel giornoè stato invece incaricato di raccogliere la plastica dietro al trattore. Fino a quel momento Antonello aveva lavorato da. Quando è successo l’incidente, Antonello (, ndr) stava seduto sul trattore fermo e mentre l’avvolgiplastica era in funzione dava indicazioni a mio marito.