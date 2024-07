Inter-Sampdoria fronte caldo | si lavora su quattro giovani ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Asse molto rovente tra Milano e Genova, conre suinomi in ballo: le due dirigenze ci riflettono. ASSE IMPORTANTE – Quest’anno ilMilano-Genova sembra essere piuttosto. E l’, oltre a fare affari col Genoa (ormai per Martinez ci siamo), si conferma piuttosto rovente anche l’asse tra la Beneamata e la. Già lo scorso anno questi due club avevano chiuso alcune importanti operazioni: da Emil Audero, oggi nuovamente blucerchiato, a Filip Stankovic e Sebastiano Esposito. L’asse non si èrotto e anche in questa sessione estiva di calciomercato ci saranno probabilmente nuovi affari da chiudere.in particolare i nomi in ballo: Giovanni Leoni, Filip Stankovic e i fratelli Sebastiano e Francesco Pio Esposito.