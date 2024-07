Impossibile la maggioranza assoluta per Le Pen | l’analisi dell’esperto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “Con la chiusura ufficiale delle candidature per il secondo turno sappiamo esattamente quali saranno le sfide. Le triangolari favorivano il Rassemblement national, perché era arrivato in testa al primo turno in numerose circoscrizioni. Più candidati si ritirano e meno Rn ha la chance di avere la”. A sostenerlo, attraverso le pagine del Corriere della Sera, è Brice Teinturier, che guida le ricerche dell’istituto di sondaggi Ipsos.Leggi anche: “Festa per scambisti”. ma è un libro per bambini. Ed esplodono le polemiche. “Vogliono legalizzare la pedofilia” (VIDEO) “All’indomani del primo turno con 306 triangolari l’Rn era in ottima posizione per avere unase noncertamente molto ampia nel nuovo Parlamento – spiega – Ma dal momento che ci sono state così tante desistenze, 218, questa possibilità è completamente da scartare”.