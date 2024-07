Il pane cotto e macinato a Petra

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ilcon la lievitazione, risale all’epoca degli Egizi, nel 2500 /2700 a. C., per caso utilizzarono il lievito. ( pori formatesi in alcuni recipienti dove mettevano le macinazioni dei cereali= muffe o funghi, organismi monocellulari) 1) Quanto sopra sono lieviti naturali, e il migliore per ilè il lievito di birra 2)il lieviti chimici con co2 e acido citrico sono prevalentemente usati per impasti ricchi di grassi e zuccheri. Ritornando al titolo non è stato un errore di scrittura, infatti più di 12000 anni fa dei popoli nomadi della Giordania, i Nabatei, così furono chiamati millenni dopo, miscelavano acqua e polvere di cereali, farine di farro prevalenremente, e la facevano cuocere sopra dei pezzi di roccia messi sopra a della brace ancora ardente.