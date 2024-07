Il distretto cavalca le sfide del futuro | La filiera vince facendo squadra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Prato, 3 luglio 2024 – L’unico modo perre ledelsta nel fare: i tempi sono maturi per il, l’area tessile più grande d’Europa. E se il piccolo è ancora bello e di qualità, lo è ancora di più unendo le forze per uno scopo comune: tutelare il sistema di unafatta di tante piccole e medie imprese, ciascuna portatrice di un "saper fare" unico ed inimitabile. E’ il messaggio che emerge con forza dal convegno che si è tenuto ieri pomeriggio al Museo del Tessuto dal titolo "Tessile:senza confini tra tradizione e", tappa toscana del ciclo "QN distretti- Ledei territori e dei distretti italiani. QN incontra i protagonisti delle filiere". Un’occasione di confronto e riflessione tra esperti di settore, imprenditori e associazioni di categoria in un momento in cui ilsta attraversando un momento di affanno dopo il post covid, gli entusiasmi di un 2022 da record e una frenata per overstocking che ha messo in stallo gli ordini.