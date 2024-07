I 5 trend dalla Parigi Couture Week per l’autunno 2024

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Quali sono i 5per? La settimana della modadiperha dimostrato ancora una volta il potere dell’alta moda, ponendosi come un’anteprima scintillante in vista dei Giochi Olimpici che si terranno nella capitale francese. Tra le passerelle, i designer hanno reinterpretato i temi sportivi globali, portando innovazione e lusso in passerella. Maison come Dior, Schiaparelli e Thom Browne hanno catturato l’essenza dell’evento sportivo, mentre il lusso discreto ha evoluto in un minimalismo accentuato e sofisticato, insieme a tendenze ereditate di alta brillantezza e decorazioni audaci. Ecco quali saranno i 5perTutto brilla, oro scintillante La collezione Armani Privé di Giorgio Armani è stata un inno alla luminosità con colori perlacei, texture simili a perle e decorazioni a forma di perla.