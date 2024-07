Horizon – An American Saga – Capitolo 1 recensione | l’epopea western di Kevin Costner ha inizio

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La nostradi– An1, primo film della tetralogiascritta, diretta e interpretata da, passato già a Cannes: un’epopea che guarda a Ford e Peckinpah, in cui regnano epos e “lore” ma anche un po’ di incertezza Ci ha messo anni il buona dare vita a– An1, e il motivo non può essere ricondotto solo ed esclusivamente alla pur grande ambizione che il progetto porta con sé. Quella dell’attore e regista statunitense è infatti un’epopeache cammina sulle orme dei grandi, da Ford a Peckinpah passando per il nostro Leone, ma che ragiona anche in termini contemporanei di racconto serializzato, di espansione dell’arena e degli archi narrativi e tematici sulla scia dello Yellowstone diretto da Taylor Sheridan.