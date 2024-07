Gossip mondiale in Toscana | Harry Styles ha una storia d’amore con una ragazza in Maremma?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Grosseto, 3 luglio 2024 – La pop starè in Italia da qualche giorno, e dopo gli avvistamenti a Roma e i video che lo riprendono nel reparto surgelati della Coop di Orbetello, arrivano le prime segnalazioni dal sud della, nel Comune di Monte Argentario. Il cantautore e attore inglese, ex membro della nota band One Direction, sarebbe stato visto più volte aggirarsi nei ristoranti della Costa d'Argento in compagnia di alcuni coetanei e di unadel luogo con la quale sarebbe nata una presunta, che su Instagram conta 47 milioni di follower e centinaia di migliaia di fan in tutto il mondo, già nel 2021 è stato avvistato sulla spiaggia di Porto Ercole dopo aver terminato le riprese di 'My Policeman' a Londra, per poi soggiornare in uno dei più iconici hotel a 5 stelle della zona.