Fratelli d’Italia da Fatece largo a Maccarone m’hai provocato? | al via la festa romana incomprensibile fuori dal Gra

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il rischio è che nessuno capisca nulla,dal perimetro del Grande raccordo anulare. Ma non è il caso di “Piazza Italia”: ladiospiterà i militanti della capitale, per lo più. Dunque gli eventi in salsa meloniana hanno assunto nomi suggestivi, preso in prestito citazioni forse oscure per il forestiero ma chiarissime per il romano autoctono. Ad esempio, i dibattiti dal titolo “” oppure “Macelleria Rinaldi, chi parla?”. Del resto, per l’underdog della Garbatella parlare la lingua delle persone comuni è un punto d’onore. E non è un mistero come la culla disia Roma, quartiere Colle Oppio. “Abbiamo pensato questaper rimettere Roma al centro del dibattito, con temi locali che risalissero la corrente del fiume fino al livello nazionale”, ha spiegato il coordinatore romano di FdI Marco Perissa.