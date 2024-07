Firenze torna l’arena cinematografica sulla terrazza belvedere del Giardino Bardini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024 -il cinema estivo con vista su. Da martedì 9 luglio a giovedì 29 agosto la panoramicadel(Costa San Giorgio, 2) aapre alla quinta edizione di “Cinema in villa”. L’iniziativa è promossa e organizzata dalla Fondazione CR, in collaborazione con Fondazione Parchi Monumentalie Peyron, l’Associazione Culturale Musart e con il patrocinio del Comune di. Ingresso dalle ore 20,45, inizio proiezioni ore 21,15. ‘’Questa quinta edizione di ‘Cinema in villa’ – dichiarano i Presidenti di Fondazione CRBernabò Bocca e di Fondazione Parchi Monumentalie Peyron Jacopo Speranza – giunge a conclusione di un periodo che ha finalmente restituito alla settima arte il ruolo che le spetta dopo la grave crisi degli anni della pandemia.