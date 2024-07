Falsa partenza Ristoranti e alberghi aspettano sole e Gp

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Primavera e inizio estate disastrosi per albergatori e commercianti monzesi, che si augurano il meglio, per i saldi che iniziano sabato. Per ora la stagione più autunnale che estiva invoglia a riprendere dall’armadio l’impermeabile, piuttosto che sandali e prendi. "Per abbigliamento e calzature è stato un pessimo inizio di stagione – spiega Alessandro Fede Pellone, segretario di ConfcCommercio Monza – con una perdita, rispetto allo stesso periodo degli scorsi anni, di circa il 20%. I colleghi sperano di potersi rifare con i saldi". Stenta a decollare la stagione anche per, malgrado le molteplici iniziative delle ultime settimane, dal Milano Monza Motor show, al Corteo storico, alla serata dedicata a Puccini di venerdì scorso, con l’isola pedonale il venerdì, sabto e domenica che prosegue, che invita a frequentare i locali della movida monzase e sperando negli eventi musicali in calendario per l’estate in centro città e nei quartieri.