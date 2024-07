Euro 2024 Turchia | tutti pazzi per Vincenzo Montella dopo l’accesso ai quarti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Grazie al successo 2-1 contro l’Austria, laha ottenuto la qualificazione aidi finale deglipei, dove mancava dal 2008, quando si spinse fino alla semifinale. In patria, e per le strade di tutta la Germania, dove è forte la minoranza turca, i festeggiamenti si sono prolungati fino a tarda notte, e anche il presidente Recep Tayyp Erdogan ha fatto i suoi complimenti alla squadra. A guidare la nazionale c’è, ultimo allenatore italiano rimasto in garale eliminazioni agli ottavi di Spalletti, Tedesco e Calzona. Inimpazza una vera e propria-mania, tanto che pure Erdogan si è complimentato con lui, ringraziandolo in un italiano stentato. “Grazie di tutto – ha detto Erdogan, proseguendo poi in turco -.