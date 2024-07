Carinaro | gestione non autorizzata dei rifiuti 4 persone denunciate

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 3 luglio 2024). Dovranno rispondere di concorso in attività didinonle quattroin stato di libertà dai carabinieri della Stazione di Gricignano d’Aversa. Due di essi dovranno rispondere anche di ricettazione. I militari dell’Arma territoriale, congiuntamente ai colleghi del Nucleo carabinieri Forestale di Marcianise, nel corso di una verifica effettuata in un impianto di recupero dinon pericolosi gestito da una impresa dihanno constatato sul piazzale la presenza didi apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché di batterie al piombo esauste. Proprio riguardo a queste ultime, nel momento dell’accesso all’impianto, i militari dell’Arma hanno accertato che alcuni dipendenti stavano trasbordando delle batterie al piombo esauste da un autocarro non omologato al trasporto di queipericolosi su altro autocarro.