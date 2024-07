Capitale dell’organo Il ventesimo dei Vespri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Compie 20 anni il Festival Organisticod’organo a Cristo Re. In occasione del ventennale il concerto inaugurale, mercoledì 10 luglio (chiesa di Cristo Re, ore 21.15), sarà affidato alla direttrice artistica Giuliana Maccaroni che si esibirà in un concerto a quattro mani con il marito Martino Pòrcile con letture a cura di Lucia Ferrati. Il Festival si articola in 12 appuntamenti ad ingresso libero ospitati in 8 chiese custodi di importanti organi storici e moderni, strumenti che verranno valorizzati con programmi consoni alle caratteristiche degli strumenti musicali stessi e in piena sintonia con le architetture entro cui sono inseriti. Gli organisti e i musicisti impegnati nel Festival sono professionisti provenienti dall’Italia e dall’estero e tutti hanno all’attivo una pregevole carriera concertistica a livello internazionale.