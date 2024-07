Cambia la strategia a Rafah | dopo 900 morti l' Idf punta ai tunnel di Hamas La campagna è ancora lunga

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 luglio 2024 –laisraeliana ache 900 uomini disono stati uccisi, l’Idf annuncia: “Lo sforzo attuale è ora concentrato sulla distruzione delle infrastrutture terroristiche e sotterranee. Lamilitare è”. Lo ha annunciato il capo di stato maggiore delle Forze di difesa israeliane, Herzi Halevi. Nella notte, quattro palestinesi sonoin un attacco nel campo profughi di Nur Shams, in Cisgiordania. L’Autorità palestinese: "Aumento mai visto dei raid”. Intanto l’Oms lancia un appello: scabbia, varicella, pidocchi, impetigine e altre eruzioni cutanee stanno debilitando i bambini di Gaza. La loro pelle è malata, il mare pieno di liquami. Segui la diretta qui sotto Displaced Palestinians from areas in east Khan Yunis arrive to the city as they flee after the Israeli army issued a new evacuation order for parts of the city and, in the southern Gaza Strip on July 2, 2024, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinianmilitant group.