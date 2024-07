Calafiori verso l' estero e comunque non alla Juventus

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Non ci sono dubbi sul fatto che Riccardosia stata una delle poche note liete (forse l'unica) della spedizione della Nazionale italiana di calcio agli europei di Germania. Già nel campionato scorso il 22enne difensore centrale del Bologna (ma di scuola Roma) aveva mostrato tutte le sue potenzialità facendo salire il valore di mercato ma il palcoscenico internazionale ha amplificato, anzi, moltiplicato le cifre. Il Bologna non vorrebbe cederlo, e ci mancherebbe altro, ma si sa le squadre italiane hanno problemi di bilancio da gestire, conti da regolare e così davanti ad offerte «irrinunciabili» tutti diventano disponibili sul mercato. Il ds Sartori ha così fissato il prezzo: 50 milioni di euro, tanti, tantissimi ma giustificabili per due ragioni.