Atac | Il 4 luglio sciopero di 8 ore sindacati Orsa e Usb

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Per la giornata del 42024, le segreterie regionali delle organizzazioni sindacaliTrasporti e USB Lavoro privato, hanno proclamato unodi 8 ore. Il servizio sull’intera retenon sarà garantito, quindi, dalle ore 8.30 alle 16.30. E’ quanto si legge in una nota di. Durante le, nelle stazioni della rete metro che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale, spiega la nota. Durante loi parcheggi di interscambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line non subisce alcuna interruzione. Possibili limitazioni del servizio biglietterie nelle stazioni metro. Tutte le informazioni sullo stato del servizio sono disponibili sulla piattaforma informativa Info: Web: www.