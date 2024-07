Amanda Knox trovata l’attrice che sostituirà Margaret Qualley nella serie Hulu

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Dopo l’uscita di scena di, labasata suha trovato la nuova attrice protagonista. Lo show, che ripercorrerà il noto caso di cronaca nera che,notte del 1° novembre 2007, ha portato alla tragica scomparsa di Meredith Kercher, vedrà la luce su. Da diversi mesi, fioccano continue indiscrezioni sullaincentrata su. Lo show, commissionato da, sarà probabilmente basato su Waiting to Be Heard, un’autobiografia pubblicata dalla stessa ex studentessa di Seattle nel 2013. Il progetto vedrà coinvolte la stessae Monica Lewinsky, la quale sarà co-produttrice – con la sua Alt Ending Productions – insieme a Warren Littlefield (di Fargo e The Handmaid’s Tale). A curare lo script sarà invece KJ Steinberg, che ha già firmato la sceneggiatura di This Is Us.