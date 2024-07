Alex Marangon è stato ritrovato senza vita Ecco dove

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024), èil corpo del giovane scomparso dalla scorsa domenica durante un ritiro spirituale Erano subito scattate le ricerche diMarango, quando domenica mattina i suoi amici si erano resi conto della sua scomparsa. Il sospetto, fin da subito, è che il giovane fosse finito, in qualche modo, nelle acque del fiume Piave, che scorre nelle immediate vicinanze della strutturarisiedeva per partecipare ad un ritiro spirituale nell’Abbazia di Santa Bona. Ed è proprio il fiume Piave a restituire il corpo del giovane, che le squadre di ricerca hanno individuato arenato su un isolotto nell’alveo del fiume Piave, nella zona di Ciano del Montello, tra i quattro e i cinque chilometri a valle di Vidor,si trova l’Abbazia.