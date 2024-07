Addio al professor Cesare Ronchi noto ceramista e scultore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Si è spento all’età di 87 anni ilnato a Imola. Già titolare della cattedra di Plastica presso l’Istituto d’Arte Ballardini di Faenza, istituto in cuisi diplomò nel 1959. Negli oltre quarant’anni di carriera ottenne numerosi riconoscimenti e premi in tutta Italia, distinguendosi per lo stile e per la lavorazione dei materiali tra cui bronzo e legno. Eseguì decine di opere e sculture di grandi dimensioni destinate ai luoghi pubblici, non solo della Romagna, tra cui l’opera situata nel percorso di S. Francesco all’interno del parco della chiesa di S. Maria Maddalena a Verona, un suo grande cavallo in bronzo fu donato all’Ospedale di Sant’Anna di Ferrara, realizzò inoltre una scala in bronzo per la Banca di Imola, ed un grande albero sempre in bronzo e ceramica destinato a Palazzo Vespignani a Imola.