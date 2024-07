Vive l’Italie! Perché ci vuole un bel coraggio a votare adesso in Francia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 2 luglio 2024) Al direttore - Diversi amici francesi, che hanno votato Ensemble di Macron al primo turno, sono tentati di nonUnion de la gauche ai ballottaggi. Disprezzano profondamente Jean-Luc Mélenchon, personaggio grottesco, filo Putin e filo Xi, antisemita, nostalgico di Robespierre e della Comune di Parigi. Come dar loro torto? Eppure ci sono dei momenti, nella storia di una nazione, in cui occorre primumre (impedire che Le Pen conquisti la maggioranza assoluta dei seggi), deinde philosophari. Spero che anche Bernard-Henri Lévy, a cui quegli amici sono legati, li convinca a turarsi il naso montanellianamente il 7 luglio.Michele Magno Fossi francese, sarei felice diper un candidato sostenuto da Macron o per un candidato sostenuto da Glucksmann, ma non avrei ildiné per un candidato sostenuto da Mélenchon né per un candidato sostenuto da Le Pen.