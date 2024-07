Violento temporale su Milano | tuoni e fulmini poi la bomba d’acqua

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024)– Fortequesta sera, martedì 2 luglio, a. Primae lampi poi unscroscio. Si tratta dell’ennesima parentesi di maltempo in Lombardia, dove per la giornata di oggi è stata diramata l’allerta gialla, valida fino alle 6 di domani mattina, mercoledì 3 luglio. Come sempre in questi casi gli occhi sono puntati su Seveso e Lambro. Durante l’allerta meteo il Comune invita i cittadini a non sostare nei sottopassi, nelle aree a rischio esondazione dei fiumi, sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo. .