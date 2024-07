Valle d’Itria | passaggi a livello chiusi anche mezz’ora Disagi

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 2 luglio 2024)in, tratta ferroviaria che collega Martina Franca con Lecce. Chiusure delle sbarre che durano30 minuti che causano lunghe code di auto. Inutile telefonare alla stazione di partenza dei treni, quella di Martina Franca gestita dalle Ferrovie Sud Est perché non risponde nessuno, tra l'altro è proprio da questa che vengono comandate le aperture/chiusure per i 3siti fino alla stazione di Cisternino. Tale situazione si presenta in maniera ciclica, alcuni giorni normale attesa di chiusura delle sbarre altri con l'attesa sopra citata. I disservizi sono palesi e come al solito nessuno ha responsabilità.)