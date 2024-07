Un super alimento capace di produrre energia o trasformarsi in un abito | la rivoluzione possibile delle alghe

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Lesono per lo più sinonimo di inquinamento e sporcizia. Al contrario, rappresentano la più grande risorsa naturale ad oggi inutilizzata, un vero e proprio tesoro che ci consentirebbe di “nutrire l’umanità, sostituire la plastica, decarbonizzare l’economia, raffreddare l’atmosfera, ripulire gli oceani, ricostruire gli ecosistemi marini e contribuire alla creazione di una società giusta, fornendo lavoro alle popolazioni costiere”. È la tesi di un libro scientifico e insieme avvincente scritto da Vincent Doumeizel, consulente per le tematiche relative agli oceani presso il Global CompactNazioni Unite e direttore del programma alimentare per la Lloyd’s Register Foundation, La(Aboca). Un mercato da 15 miliardi, da cui l’Europa è fuori Lehanno caratteristiche speciali: si riproducono velocemente e crescono di qualche metro al giorno senza bisogno di nutrimento, acqua dolce e pesticidi, si adattano a qualsiasi ambiente e latitudine.