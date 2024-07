Tuttosport – Non posso più dire di essere della Juve E cita Allegri…

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 2 luglio 2024) 2024-07-01 23:15:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di: DUSSELDORF (Germania) – Fa festa la Francia di Deschamps che raggiunge i quarti di finale di Euro 2024 supernado di misura il Belgio. Bleus che nel prossimo match dovranno fare a meno di Adrien Rabiot, squalificato dopo il giallo ricevuto nel match contro i Diavoli Rossi. Nel post partita, il centrocampista appena svincolato dallantus al termine del suo contratto, parla così ai microfoni di Sky Sport del suo futuro: “Se mi sento ancora un giocatorentus? Se non sono sotto contratto nondiun giocatorentus. Non ho voglia di parlare di questo in questo momento. I tifosi penso abbiano capito che sono concentrato sull’Europeo con la mia Nazionale e che vedremo cosa succederà dopo.