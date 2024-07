Tiro a Segno Il cingolano Tommaso Maria Mosconi è campione regionale Allievi carabina 10 metri

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 2 luglio 2024) Classe 2011, residente a Villa Strada di Cingoli e portacolori del TSN Jesi, oltre al titolo delle Marche si è qualificato al secondo posto assoluto per la finale nazionale di settembre. “Questa vittoria ripaga l’impegno e la costanza, bisogna sempre lavorare sodo per raggiungere gli obiettivi” CINGOLI, 2 luglio 2024 –colpisce ancora e conquista il titolo didicategorianellaa 10. Il classe 2011 di Villa Strada di Cingoli, portacolori delNazionale di Jesi, infatti, ha sbarazzato la concorrenza dei colleghi marchigiani, nelle gare che si sono svolte a Osimo e a Jesi.italiano d’Inverno in carica, si è qualificato secondo per la fase Nazionale, migliorandosi rispetto alla quinta piazza del 2023.