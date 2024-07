TIM lascia la rete fissa da leader del mercato

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 2 luglio 2024) Visto il proliferare di nuove soluzioni e la diminuzione dei contratti “domestici”, si può erroneamente pensare che la questione dellanel nostro Paese sia marginale per quel che riguarda l’impatto economico e imprenditoriale. In realtà, seppur con un continuo calo (figlio anche di situazioni strutturali a livello socio-economico), i dati sullain Italia raccontano di come l’operazione condotta dal consorzio guidato dall’operatore internazionale americano di private equity KKR abbia un valore tutt’altro che marginale. Anche a livello strategico. LEGGI ANCHE > TIM, da monopolista dellatelefonica italiana a “senza” I dati più recenti sono stati resi pubblici all’inizio dell’anno da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e forniscono un quadro della situazione deldelle telecomunicazioni nel nostro Paese.