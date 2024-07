Sorella Morte | un viaggio oscuro e intenso nel mondo del soprannaturale

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 2 luglio 2024): Il fascino e il terrore delsu Netflix. Una storia che mette i brividi Scheda del Film Titolo Originale:Durata: 99 minuti Genere: Horror, Thriller Regista: Paco Plaza Attori Principali: Aria Bedmar nel ruolo di Hermana Narcisa Almudena Amor nel ruolo di Hermana Lucía Maru Valdivielso nel ruolo di Madre Superiora Trailer netfixTrama “” racconta la storia di una giovane suora, Hermana Narcisa, che arriva in un antico convento spagnolo per prendere il posto di insegnante. Da subito, Narcisa percepisce strane presenze e fenomeni inspiegabili che iniziano a manifestarsi tra le antiche mura del convento. Le sue capacità soprannaturali le permettono di vedere e sentire cose che gli altri non percepiscono, immergendola in un misteroche coinvolge il passato dell’istituto e delle sue abitanti.