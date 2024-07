Significato e opportunità della missione del Cavour in Indo Pacifico

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 2 luglio 2024) Prosegue lo strategico viaggionostra ammiraglia, la portaerei, verso l’. La nave è partita il 1 giugno con il suo gruppo portaerei (in inglese Carrier strike group, Cgs), per un viaggio che la porterà fino in Giappone, partner strategico dell’Italia. A seguito dell’accordo siglato con Londra e Tokyo nel dicembre 2022 per sviluppare congiuntamente il caccia di sesta generazione Gcap (Global combat air programme), infatti, l’Italia ha iniziato ad interessarsi sempre più all’. Il viaggio delè caratterizzato da cooperazione militare e promozionefiliera produttiva nazionale – la cosiddetta naval diplomacy – e sarà il dispiegamentoprima portaerei dell’Unione europea in acque nipponiche, primafrancese Charles de Gaulle e dopo la britannica Hms Queen Elizabeth.