Senato | Boccia ‘in commissione Giustizia bloccati lavori perché governo andava sotto’

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 lug. (Adnkronos) – “Inabbiamo assistito all’ennesima violazione delle regole. Sull’emendamento Romeo, presentato al provvedimento per istituire il reato universale di Gpa, su cui ile il relatore avevano dato parere contrario, mentre si era in fase di voto, il presidente dellaha deciso di sospendere i. Quello che è avvenuto è gravissimo. Appena maggioranza erischiano di andare sotto presidenti di commissioni zelanti fermano i, forzando le regole. Non esiste la prima volta e non è accettabile”. Così il presidente deiri del Pd Francescoè intervenuto in Aula a Palazzo Madama. L'articolo, ‘inCalcioWeb.