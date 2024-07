Scomparsa a Pianoro la ragazza di 14 anni ha chiamato i genitori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Bologna, 2 luglio 2024 – Erada casa, a, lo scorso 22 giugno: la 14enne hanel pomeriggio i, a quanto pare per rassicurarli. La giovane era su un treno diretto a Venezia, mentre si è già attivata la Polfer per ritrovarla. L’adolescente è rimasta lontano da casa per una settimana, tenendo col fiato sospeso la famiglia. Negli ultimi giorni le ricerche si erano concentrate su Rimini, dove pare che sia stata avvistata la giovane per l’ultima volta. Un uomo, infatti, ha fotografato unache somigliava molto alla 14enne, nei pressi della stazione ferroviaria di Rimini: la giovane è stata vista su un autobus diretto a Bellaria. Fino ad oggi, quando l’adolescente che si è messa in contatto con la famiglia mentre era su un treno per Venezia: ora si aspetta solo che torni sana e salva a casa.