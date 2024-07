Salvini vuole essere protagonista nell' Ue e va nel gruppo di Orban

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 2 luglio 2024)a nuova Europa che guarda a destra, Matteotornare anon indugia e stringe, sin da subito, un patto di ferro con il premier ungherese Viktor, chea giornata di ieri ha annunciato la nascita di una nuova alleanza. La «corrente alternativa», come l'ha definita il magiaro, sarà composta dall'austriaco Herbert Kickl, leader del Partito della Libertà e dall'ex ministro ceco Andrej Babis. Il neonato triumvirato, pur vantando 23 europarlamentari, non ha i 7 membri necessari per dar vita a unin quel di Bruxelles. Ragione per cui la Lega italiana diventa fondamentale per la creazione di quella che dovrebbela grande casa dei sovranisti. L'idea, come annunciato dal numero uno del Carroccio, è sciogliere Identità e Democrazia, aspettando Marine Le Pen e lavorare per un contenitore allargato, in grado di includere sia la mozione dell'Est, sponsorizzata da Budapest che quelle forze, con cui i verdi, fino a ieri, hanno condiviso i banchi in Parlamento.