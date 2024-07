Reliquie videoludiche alla Video Game Zone l’intervista a Fabio Viola

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 2 luglio 2024) Siamo stati a Torino per celebrarare la nascita dellaall’interno del Museo Nazionale del Cinema, un’esposizione permanente a temagiochi che celebra questo medium in una maniera del tutto inedita. I curatori – Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema, ee in collaborazione con l’Università degli studi di Torino – non hanno solo pensato al “solito” con poster, trailer e spezzoni di giocato. Certo, ci sono anche quelli, ma sono entrati nel vivo della gaming culture, recuperando delle vere e proprieprovenienti da alcune grandi produzioni senza tempo. Ed ecco che all’interno di apposite teche spuntano dei documenti de-classificati inerenti titoli del calibro di Prince of Persia, Red Dead Redemption 2, Alan Wake 2 e Detroit Become Human.