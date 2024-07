Quante e quali sono le contrade a Siena?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 2 luglio 2024) Ledile 17 suddivisioni storiche della città all’interno delle mura medievali. Si tratta di: l’Aquila, il Bruco, la Chiocciola, la Civetta, il Drago, la Giraffa, l’Istrice, il Leocorno, la Lupa, il Nicchio, l’Oca, l’Onda, la Pantera, la Selva, la Tartuca, la Torre e il Valdimontone. Non fanno più parte del novero Gallo, Leone, Orso, Quercia, Spadaforte e Vipera che, nel 1729, a causa del Bando di Violante Baviera, furono dissolte in favore della suddivisione arrivata fino a oggi. Sarebbe riduttivo definire lecome quartieri, poiché ogni contrada rappresenta una sorta di comunità a sé, con tanto di chiesa e Società della Contrada. Tuttavia,il riflesso della ripartizione della città in Terzi: il Terzo di Città (dove si trovano il Duomo e la Pinacoteca Nazionale), il Terzo di Camollia e il Terzo di San Martino.