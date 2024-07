Quando sarà legale mi sottoporrò a un intervento per allungare le gambe non sono basso ma do l’idea di essere tozzo | le parole di Francesco Chiofalo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024)prova a fare chiarezza sulla volontà di sottoporsi a un nuovo, dopo quello già fatto per cambiare il colore degli occhi. Vuole davvero allungarsi lecome dichiarato in un’intervista a NuovoTv? “Allora lo ammetto, nei giorni scorsi ho rilasciato un’intervista a un settimanale in cui mi chiedevano a qualedi chirurgia plastica mi sarei voluto sottoporre e io ho detto che mi affascina molto quello perle. Premetto, io nonaltissimo ma nemmenoalto 1,80m, però, ho l’apertura toracica molto grossa e non dodislanciato, anzi, dodi. Infatti, molte persone pensano che io sia molto, poi,mi vedono dal vivo ci rimangono”, ledell’ex volto di Temptation Island.