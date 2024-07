Poggio a Caiano omaggio in musica a Morricone con Nello Salza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Prato, 2 luglio 2024 - Da “Per un pugno di dollari” a “C’era una volta in America”, da “La califfa” a “Nuova cinema Paradiso”. Le grandi colonne sonore che Ennioha regalato alla settima arte aleggeranno mercoledì 3 luglio alla Villa Medicea di(Prato) insieme a, “la tromba del cinema italiano”, come l’ha definito la critica, per oltre 30 anni collaboratore del maestroe di altri celebri compositori. I biglietti – posto unico 5 euro – sono disponibili su www.ticketone.it (tel. 892.101), nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804) e alla cassa della Villa Medicea dila sera del concerto, secondo appuntamento del Festival delle Colline 2024.