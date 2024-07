Piano energetico nazionale nel Pniec presentato dall’Italia a Bruxelles c’è il nucleare

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 2 luglio 2024) L’Italia guarda al futurocon unambizioso che mira a ridurre le emissioni nell’industria e negli edifici, puntando su energie rinnovabili esostenibile. Questo è quanto contenuto nell’aggiornamento delper l’Energia e il Clima (), che è stato inviato ail primo luglio. Per la prima volta, ilinclude una sezione specifica dedicata alsostenibile, ipotizzando un’integrazione con le fonti rinnovabili. Questa combinazione potrebbe rappresentare, entro il 2050, l’11% dell’energia prodotta nel paese, con una possibile proiezione al 22%. Un passo significativo verso un futuropiù pulito e sostenibile.: l’Italia verso un futurosostenibile al 2030 IlIntegrato Energia e Clima () rappresenta la roadmap italiana per raggiungere gli ambiziosi obiettivi energetici e climatici fissati dall’Unione Europea per il 2030.