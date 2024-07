No alle ruspe sul Bosco Lanerossi! L’Alta velocità che si poteva fermare ora minaccia 25mila mq di verde

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Mi è capitato più volte di transitare in questi due anni sull’autostrada Milano-Venezia e di vedere così i devastanti lavori della tratta di Altaferroviaria Brescia-Verona-Padova. Una vista che alimenta ancor più il mio convincimento che il maggior consumo di suolo perfettamente inutile (ammesso che ve ne sia uno utile) è quello causato dopere definite dai politici “di pubblica utilità”, tra le qualiferroviaria costituisce una sorta di archetipo. A quella vista, il mio pensiero non può che correre altresì a quel ministroInfrastrutture e ai Trasporti nello sciagurato governo Lega-Cinquestelle (!), a quel Danilo Toninelli che questo scempiofermarlo e non lo fece perché costava troppo, nonostante che il professor Marco Ponti, a capo della commissione da lui stesso istituita, affermasse, riguardo all’opera: “L’analisi costi-benefici dice un no grande come una casa, costi molto superiori ai benefici, costa 8 miliardi”.